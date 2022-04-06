Привіт, дефолт: РФ провела виплати з євробондів у рублях

Мінфін Росії перерахував кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій у рублях, адже банк-кореспондент не дозволив робити виплату в доларах, що швидше за все означатиме дефолт, повідомляє Економічна правда.

Про це пише прес-служба Мінфіну РФ.

У поясненні йдеться, що іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень з єврооблігацій з терміном погашення у 2022 році та 2042 році у загальній сумі 649,2 млн. доларів.

"4 квітня 2022 р. Мінфін Росії перерахував кошти НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій" для здійснення зазначених виплат у валюті Російської Федерації за офіційним курсом Банку Росії на 4 квітня 2022 р. … на рахунки своїх клієнтів-депозитаріїв за розрахунками з усіма власниками даних боргових інструментів", – йдеться у повідомленні .

У Росії такі зобов'язання вважають "виконаними", проте здебільшого іноземні кредитори не визнають російську валюту погашенням валютного боргу. Якщо так станеться у разі виплати у понеділок, це означатиме дефолт РФ.

Цьому може стати на заваді одне "але": після хвилі санкцій у 2014 році внаслідок анексії українського Криму Росія почала додавати у свої євробонди випуску після 2018 року можливість виплати в рублях як альтернативу. Поки що не зрозуміло, чи містить її згадані випуски та чи погодяться власники боргу на таке погашення.

Напередодні Росії все ж таки вдалося викупити 72,4% своїх євробондів з погашенням 4 квітня за рублі.

Нагадуємо:

Зовнішній борг РФ та його компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд. доларів золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала зробити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказували на дефолт країни в цей день, РФ все ж таки змогла провести валютні виплати завдяки виключенню із санкцій США, що діяло до 25 травня.

Але Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку і заборонив Росії робити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.

Востаннє РФ оголошувала дефолт у 1998 році, який запустив спіраль швидкої інфляції, девальвації рубля та фінансову ізоляцію на міжнародних ринках. Однак тоді країні не вдалося виплатити внутрішні борги, а останній перепустку виплат за зовнішнім був у 1917 році.