У Держдумі РФ підтвердили смерть Жириновського
Помер голова партії ЛДПР, депутат Держдуми Росії Володимир Жириновський. Про це повідомив голова Держдуми В'ячеслав Володін у своєму Telegram.
"Після важкої та тривалої хвороби пішов із життя Володимир Вольфович Жириновський", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 лютого ЗМІ повідомляли про госпіталізацію Жириновського. За їхніми даними, у політика діагностували 75% ураження легенів на тлі інфікування коронавірусом.
У березні з'явилось повідомлення про його смерть, але офіційно цю інформацію спростували.