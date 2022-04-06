У Держдумі РФ підтвердили смерть Жириновського

У Держдумі РФ підтвердили смерть Жириновського
Фото: Facebook

Помер голова партії ЛДПР, депутат Держдуми Росії Володимир Жириновський. Про це повідомив голова Держдуми В'ячеслав Володін у своєму Telegram.

"Після важкої та тривалої хвороби пішов із життя Володимир Вольфович Жириновський", - йдеться у повідомленні.﻿

Нагадаємо, 9 лютого ЗМІ повідомляли про госпіталізацію Жириновського. За їхніми даними, у політика діагностували 75% ураження легенів на тлі інфікування коронавірусом.

У березні з'явилось повідомлення про його смерть, але офіційно цю інформацію спростували.

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