Зеленський: санкції не посилюють "дефіцит принциповості" окремих лідерів
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу в парламенті Ірландії, закликав тиснути на окремих політичних і бізнесових лідерів держав ЄС, які гальмують посилення санкцій.
Зеленський сказав, що слід вводити подальші санкції, оскільки війна триває - зупиняти всю торгівлю з Росією, блокувати звʼязки російських банків з фінансовою системою світу, обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту.
"Світ уже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода – це дефіцит принциповості окремих лідерів. Політичних лідерів, бізнесових лідерів. Які все ще думають, ніби війна і воєнні злочини – це не так страшно, як фінансові збитки", - сказав президент.
Він висловив впевненість, що лідерство Ірландії може змінити це.
"Я впевнений, що всім нам у Європі разом удасться зупинити цю страшну війну і повернути мир і стабільність на сході Європи. Затягувати з цим просто неможливо", - додав президент.