Зеленський: санкції не посилюють "дефіцит принциповості" окремих лідерів

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу в парламенті Ірландії, закликав тиснути на окремих політичних і бізнесових лідерів держав ЄС, які гальмують посилення санкцій.

Зеленський сказав, що слід вводити подальші санкції, оскільки війна триває - зупиняти всю торгівлю з Росією, блокувати звʼязки російських банків з фінансовою системою світу, обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту.

"Світ уже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода – це дефіцит принциповості окремих лідерів. Політичних лідерів, бізнесових лідерів. Які все ще думають, ніби війна і воєнні злочини – це не так страшно, як фінансові збитки" , - сказав президент.

Він висловив впевненість, що лідерство Ірландії може змінити це.