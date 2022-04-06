Польща збудує "сухий порт" на кордоні для експорту української агропродукції
Польща працює над створенням «сухого порту» на кордоні для збільшення пропускної спроможності для експорту української агропродукції, повідомляє Новое время.
Про це віце-прем'єр-міністр — міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Республіки Польща Генрік Ковальчик повідомив 5 квітня під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, повідомили в Мінагрополітики.
Вони обговорили питання, пов’язані із налагодженням безперебійних поставок вантажів агропродовольчої продукції з України до традиційних експортно залежних ринків, а також альтернативні логістичні шляхи їх відправки транзитними коридорами через ЄС.
«Польща наразі працює над створенням „Сухого порту“ на кордоні з метою збільшення пропускної спроможності перевезень для експорту української агропродукції, зокрема до третіх країн» — сказав Ковальчик.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю НВ сказав, що, оскільки морські порти заблоковані, надзвичайно велика кількість зернових, які мали бути експортовані до серпня, накопичені на українських зерносховищах, елеваторах та складах.
"Більше 85%, майже 90% українського експорту зернових, руди, інших великогабаритних товарів йшли через морські порти. При блокуванні моря Україна зіткнулася з величезним викликом. Адже експорт наявних надлишків зернових дасть нам $ 7−10 млрд. Сьогодні ми спільно з нашими партнерами шукаємо альтернативні шляхи налагодження експорту. Не хочу наперед їх відкривати, але є як мінімум три альтернативних варіанти і частково експорт уже відбувається", — розповів очільник уряду.