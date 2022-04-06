Міськрада: у Маріуполі окупанти запустили мобільні крематорії

У Маріуполі російські окупанти запустили мобільні крематорії та почали спалювати тіла загиблих від їх обстрілів жителів міста. Про це, з посиланням на міськраду Маріуполя, повідомляє Новое время.

Вище керівництво Росії наказало знищити будь-які докази злочинів своєї армії у місті після того, як увесь світ побачив звірства, вчинені російськими окупантами у Бучі.

Там зазначили, що жертвами Росії у Маріуполі могли стати десятки тисяч цивільних.

"Тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам щодо порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити" , - додали у міськраді.

Там розповіли, що окупанти залучили до збору тіл загиблих місцевих колаборантів та бойовиків "ДНР".

"Вони збирають та спалюють тіла вбитих внаслідок російського вторгнення мешканців Маріуполя. Координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко. Багато років він з поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але зрештою йому вдалося стати хіба що директором маріупольського крематорію" , – резюмували у міськраді.

Маріуполь знаходиться в облозі з 1 березня. У місті немає води, світла, тепла та зв'язку. Багато хто не може знайти своїх рідних, які залишилися у місті з моменту повномасштабного вторгнення Росії та блокади окупантами. Загиблих, яких нема кому поховати, комунальні служби ховають у братських могилах.

Російські окупанти блокують централізовану евакуацію із міста. Люди могли покинути Маріуполь лише приватним транспортом чи пішки.

За останніми даними, у Маріуполі з моменту блокади загинули близько 5000 мирних жителів, 210 з них – діти. Наразі там залишаються близько 100 тисяч людей.

Деякі райони Маріуполя контролюються російськими окупантами. Вони також примусово вивозять маріупольців на територію РФ.