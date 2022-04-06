НБУ: у березні з ринку пішло 165 фінустанов

У березні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1 682 (станом на 31 березня) з 1 846 (станом на 28 лютого), повідомляє Економічна правда.

У березні на ринку небанківських фінансових послуг з'явився один новий гравець, а 165 учасників залишили ринок, додають в Нацбанку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Кількість банків станом на 31 березня становить 69. Упродовж березня Національний банк зареєстрував одну фінансову компанію.

Водночас із реєстрів виключено 165 учасників ринку: одна фінансова компанія та один страховий брокер залишили ринок добровільно, а сім фінансових компаній, 62 ломбарди, 70 кредитних спілок та 24 лізингові компанії виключені примусово", - йдеться у повідомленні .

Станом на 31 березня на небанківському ринку працювали 132 страховики non-life (порівняно з попереднім місяцем кількість не змінилася) та 13 life-страховиків (кількість не змінилася), 197 ломбардів (було 259), 205 кредитних спілок (було 275), 110 лізингових компаній (було 134), 894 фінансові компанії (було 901), 64 страхові брокери (було 65) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Також на ринку визнано 24 банківські групи (було 25) та 24 небанківські фінансові групи. На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.

У березні до Нацбанку надійшло 39 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Найбільша кількість запитів стосувалася фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців.