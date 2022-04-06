Кулеба розповів, що може зупинити Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи анонсовані Євросоюзом санкції проти Росії, заявив, що Володимира Путіна зупинить лише нафтове ембарго та відключення від SWIFT усіх російських банків.

Про це голова МЗС України написав у себе у Twitter.

"Я ціную посилення п’ятого пакету санкцій ЄС: заборону на російське вугілля, на захід суден у порти ЄС та для операторів автомобільного транспорту. Але щоб зупинити Путіна, знадобиться газове/нафтове ембарго та відключення від SWIFT усіх російських банків" , — написав Кулеба.