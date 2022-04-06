ГПУ: з початку війни в Україні загинуло 167 дітей

​​Через збройну агресію Росії в Україні загинуло 167 дітей та понад 279 отримали поранення, повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївській - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Стало відомо, що 25 березня в Харківській області внаслідок обстрілів житлових будинків у селах Мала Рогань та Вільхівка військовими РФ загинула 13-річна дівчинка.

У понеділок, 4 квітня, внаслідок обстрілів збройними силами РФ Авдіївки Донецькій області поранено двох малолітніх дітей. Триває примусове вивезення дітей з України до Російської Федерації. Зокрема з лікувального закладу КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний ценр м. Маріуполь" військовослужбовцями РФ примусово вивезено 12 дітей, які перебували там на лікуванні.

Матір-виховательку Дитячого будинку сімейного типу разом з її 8 дітьми-вихованцями, 3 власними дітьми та 3 прийомними примусово вивезено з Маріуполя до міста Саранськ у РФ.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 927 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.