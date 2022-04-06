Мінцифри: вихід платіжної системи Stripe на український ринок може прискоритись

Маркетплейс Etsy готовий розглядати можливість відкриття платформи для українців, до діалогу з командою Stripe долучилися НБУ та Visa, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Міністерство цифрової трансформації України.

"Продовжуємо працювати над тим, щоб міжнародні цифрові сервіси стали доступними для українців. Маркетплейс Etsy, на якому можна купити чи продати унікальні товари, та міжнародна платіжна система з високою швидкістю обробки платежів Stripe - одні з них.

Ми вже створили петиції, щоб обидві компанії запустили свій сервіс для українців, та продовжуємо перемовини з їхнім керівництвом", - заявили в міністерстві.

У Мінцифри додали, що до діалогу з командою Stripe долучилися НБУ та Visa.

"Це означає, що вихід компанії на український ринок може пришвидшитися" , - кажуть у відомстві.

За словами Мінцифри, Etsy вже готова розглядати можливість відкриття платформи для українців.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації запустило петицію про відкриття для українців міжнародної платіжної системи Stripe.

Мінцифри веде перемовини з керівництвом маркетплейсу Etsy, на якому можна купити чи продати унікальні товари, щоб українці могли створювати нові акаунти на сайті.