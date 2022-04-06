Зеленський: Росія розглядає голод як свою зброю
Росія розглядає голод як свою зброю у війні проти України, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Ірландії.
Він розповів, як минулої ночі російські ракети вдарили по черговій базі з паливом.
"Одній з десятків, які Росія розглядає як ціль. І це вже стало фірмовим почерком окупантів — знищувати все, що забезпечує звичайне життя. Вони послідовно знищують місця зберігання палива, розподільні центри продуктів, знищують навіть звичайну аграрну техніку та мінують поля", — сказав Зеленський.
Він додав, що Росія заблокувала всі морські порти, які вже було завантажено аграрною продукцією на експорт.
"Вони розглядають і голод як свою зброю, зброю проти нас, звичайних людей. Як інструмент для домінування. Без нашого експорту — це не просто дефіцит, а загроза голоду для більш як десятка країн Африки та Азії. Тому що фізично не вистачатиме обсягів продукції і суттєво зростуть ціни. Для мільйонів бідних на півночі Африки та у частині азіатських країн стане ще складніше годувати свої сім'ї", — резюмував він.