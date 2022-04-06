Зеленський: Росія розглядає голод як свою зброю

Росія розглядає голод як свою зброю у війні проти України, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Ірландії.

Він розповів, як минулої ночі російські ракети вдарили по черговій базі з паливом.

"Одній з десятків, які Росія розглядає як ціль. І це вже стало фірмовим почерком окупантів — знищувати все, що забезпечує звичайне життя. Вони послідовно знищують місця зберігання палива, розподільні центри продуктів, знищують навіть звичайну аграрну техніку та мінують поля" , — сказав Зеленський.

Він додав, що Росія заблокувала всі морські порти, які вже було завантажено аграрною продукцією на експорт.