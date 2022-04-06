Гайдай: через 3-4 дні почне наступ у Луганській області

Російські окупанти продовжують стягувати свої війська до Луганської області та готуються до наступу, який може розпочатися вже найближчими днями.﻿ Про це в середу, 6 квітня, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.

"Ми фіксуємо постійне підвезення нових сил (ЗС РФ), техніки та людей, я думаю, що вони планують закінчити підвезення всіх резервів, і через 3−4 дні намагатимуться проводити наступ" , — розповів він.

Гайдай також закликав місцевих жителів, які перебувають під постійним обстрілом окупантів, евакуюватися.

Водночас, він запевнив, що українські військові готують загарбникам "гостину" зустріч.