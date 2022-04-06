Валютний ринок в умовах війни: день 42-й

У середу робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок 4 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку у доларовому еквіваленті зменшився порівняно з минулою п'ятницею та становив 139,78 млн доларів. З них операцій у доларі США пройшло на 125,89 млн. доларів. Як і попереднього робочого дня, більшість операцій у понеділок пройшло в американському доларі.

За даними Нацбанку, обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів на 20,7 млн. доларів перевищив обсяг заявок на купівлю, що дозволяє припустити, що НБУ зміг трохи поповнити свої золотовалютні резерви.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 середи євро купують по 31,9164 гривень, а продають по 32,2356 гривень.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 6 квітня знизився на 5 753 млн. і склав 47 635,9 млн. гривень.

Вчора Міністерство фінансів провело черговий аукціон із розміщення військових держоблігацій. Інвестори придбали ОВДП у гривні на суму 963,5 млн. гривень і в євро на 143,4 млн. євро.

На готівковому валютному ринку вартість готівкового «американця» припинила знижуватися; більше, сьогодні було зафіксовано зростання на 20-30 копійок проти досягнутими мінімумами. Так, уранці у столиці долар продавали по 31,20-31,25 гривень, а до обіду цінник підняли до 32,40-32,50 гривень. Подорожчав долар і в обласних центрах України. У Луцьку в обід долар продавали по 31,60 гривень (на 10 копійок дорожче, ніж вранці), у Львові – по 31,75 гривень (на 30 копійок дорожче за вчорашню ціну), а в Полтаві цінник підняли відразу на 50 копійок – з 32 , 00 до 32,50 гривень.

Євро на FOREX вранці середи 6 квітня опустився до позначки 1,0874 долара, але почав коригувати падіння і на момент написання статті піднявся до 1,0926 долара. Це перша спроба зростання після чотирьох днів безперервного падіння. В Україні цінник на готівковий євро сьогодні опустився порівняно до вчорашнього дня. Якщо учора євро у Києві продавали по 35,50-35,70 гривень, то сьогодні у першій половині дня – по 34,80-35,40 гривень. Втім, схоже, що така ціна протримається недовго.

Криптовалюта №1 «біткоін» після досягнення позначки 47200$ різко впала в ціні і в ніч на середу 6 квітня опустилася до $44412 за 1BTC. Подешевшали біткойн почали активно купувати, ціна повернулася до рівня $45507,14, але потім знову опустилася нижче за рівень $45000. Формується широкий діапазон $44400-47400, в якому, схоже, біткоін і торгуватиметься найближчим часом.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.