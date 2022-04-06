Кабмін дозволив теробороні використовувати артилерійське озброєння

Кабмін змінив порядок застосування зброї бійцями територіальної оборони. Про це йдеться у постанові від 5 квітня 2022 р. №403, повідомляє Корреспондент.

Раніше члени формувань тероборони мали право застосовувати лише особисту мисливську зброю, а тепер їм дозволено використовувати стрілецьку зброю та інші види озброєння.

Згідно з документом, відтепер до використання теробороною дозволені:

- стрілецька зброя - вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами набоїв;

- інші види озброєння - артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їхні складові частини, комплекси (установки) для їхнього запуску та складові частини до них, засоби управління зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування та обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.