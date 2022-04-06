В ООН розглянуть виключення РФ з Ради з прав людини

У четвер, 7 квітня, Генасамблея ООН проведе голосування щодо виключення Росії з Ради з прав людини, повідомляє Новое время.

Як пише AFP News Agency, за словами Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, виключення РФ має стати покаранням за її військові злочини у Бучі та інших містах України.

З відповідною пропозицією раніше звернулася представник США Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, перебування РФ у Раді з прав людини після всіх звірств, вчинених її військовими в Україні, є фарсом.