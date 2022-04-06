Верещук закликала жителів трьох областей евакуюватись

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону закликала до евакуації мешканців Донецької, Луганської та Харківської областей, передає﻿ Мінінтеграції.

Верещук пояснила, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадові особи. Це був жест залізної волі нашої армії, влади і всього українського народу, додала вона.

«Саме тому керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано.﻿

Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є» , - закликала Верещук.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська почали нищити залізничне сполучення Донеччини, а тому потрібно евакуюватись, поки є можливість.