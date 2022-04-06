Шольц розповів про постачання зброї в Україну

Німеччина допомагає Україні зброєю з власних запасів і робитиме це надалі. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Корреспондент.

Як пишуть німецькі ЗМІ, за словами Шольца, Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну "якнайкраще" доти, доки війна не закінчиться.

"Сюди входить і той факт, що ми можемо постачати зброю з поточних запасів Бундесверу. Все, що має сенс і працює швидко, доставляється" , - заявив канцлер, виступаючи у Бундестазі.

Він також додав, що міністр оборони Крістіна Ламбрехт особисто займається постачанням озброєння. При цьому Шольц додав, що мають бути чітко обумовлені кордони, щоб "партнери НАТО не стали стороною війни".

Також Шольц, виступаючи в Бундестазі, звернувся до президента РФ Володимира Путіна, зажадавши припинити руйнівну війну в Україні.

"Зупиніть цю руйнівну та саморуйнівну війну - негайно. Виведіть свої війська з України" , - заявив Шольц.

Він також додав, що Німеччина вражена звірствами російських військових у Бучі.

"Жахливі кадри з Бучі глибоко вразили всіх нас. Російські солдати перед виведенням військ влаштували там різанину українських цивільних осіб, включаючи дітей, жінок та старих" , - заявив Шольц.

Канцлер наголосив, що російське твердження про те, що кадри з Бучі є інсценуванням, знову лягає на тих, "хто поширює цю брехню", наголошує канцлер.