Борель виступив за збільшення санкцій проти РФ

З початку вторгнення в Україну Євросоюз заплатив Росії за енергоносії 35 мільярдів євро, тоді як надав допомогу Україні лише на мільярд. Про це у середу, 6 квітня, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Корреспондент.

"Ми повинні продовжувати озброювати Україну. Потрібно менше оплесків і більше допомоги... 1 мільярд євро - це те, що ми платимо Путіну щодня за енергію, яку він нам постачає. З початку війни ми дали йому 35 мільярдів євро... Порівняйте це з 1 мільярдом євро, яке ми дали Україні у вигляді озброєнь" , - сказав він.

Боррель також повідомив, що ЄС має намір затвердити новий пакет санкцій, але питання щодо енергетики ще обговорюється. Дипломат вважає, що Європа має продовжувати озброювати Україну, не провокуючи ескалацію.