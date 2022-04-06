Борель виступив за збільшення санкцій проти РФ
З початку вторгнення в Україну Євросоюз заплатив Росії за енергоносії 35 мільярдів євро, тоді як надав допомогу Україні лише на мільярд. Про це у середу, 6 квітня, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Корреспондент.
"Ми повинні продовжувати озброювати Україну. Потрібно менше оплесків і більше допомоги... 1 мільярд євро - це те, що ми платимо Путіну щодня за енергію, яку він нам постачає. З початку війни ми дали йому 35 мільярдів євро... Порівняйте це з 1 мільярдом євро, яке ми дали Україні у вигляді озброєнь", - сказав він.
Боррель також повідомив, що ЄС має намір затвердити новий пакет санкцій, але питання щодо енергетики ще обговорюється. Дипломат вважає, що Європа має продовжувати озброювати Україну, не провокуючи ескалацію.
"Війни виграються за допомогою зброї та економічного ослаблення ворога", - заявив Боррель.