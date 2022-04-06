У ЄС рекомендують спростити визнання дипломів біженців з України

Єврокомісія в середу, 6 квітня, оприлюднила рекомендації щодо визнання дипломів та професійних кваліфікацій українських біженців, повідомляє Корреспондент.

Так, у документі йдеться, що право на доступ до ринку праці є ключовим аспектом тимчасового захисту, що надається країнами ЄС, тому механізм визнання компетенцій має бути швидким, чесним та прозорим.

Так, країнам рекомендується виявити гнучкий підхід до визнання дипломів, особливо з огляду на те, що переселенці можуть не мати оригіналів документів.

"Що стосується роботи, то українці мають необмежений доступ до вакансій, які не регулюються законодавством ЄС. До їх переліку не входить охорона здоров'я, освіта, соціальна сфера - тут визнання кваліфікації є обов'язковою умовою для працевлаштування, проте враховуючи, що з припливом біженців потреба в таких фахівцях зросте, то вони не лише зможуть працювати, а й здобути новий досвід" , - йдеться у документі.

Також наголошується, що у сферах, де спостерігається дефіцит претендентів, процес визнання компетенцій та працевлаштування також буде полегшений.