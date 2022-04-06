У ЄС хочуть надавати притулок солдатам РФ, які відмовляться воювати
Глава Європейської ради Шарль Мішель закликав країни ЄС надавати притулок російським солдатам, які відмовляться воювати в Україні, повідомляє Корреспондент.
Це "цінна ідея, яку слід реалізувати", вважає Мішель. Він закликав країни ЄС подумати, як надати притулок російським дезертирам.
"Якщо ви не хочете брати участь у вбивстві своїх українських братів та сестер, якщо ви не хочете бути злочинцем, киньте зброю, припиніть воювати, залиште поле бою", - звернувся Мішель до російських військових.