У ЄС хочуть надавати притулок солдатам РФ, які відмовляться воювати

Глава Європейської ради Шарль Мішель закликав країни ЄС надавати притулок російським солдатам, які відмовляться воювати в Україні, повідомляє Корреспондент.

Це "цінна ідея, яку слід реалізувати", вважає Мішель. Він закликав країни ЄС подумати, як надати притулок російським дезертирам.