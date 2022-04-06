Верещук озвучила умови обміну полоненими, висунуті РФ

Російська сторона ставить такі умови обміну полоненими: військових – на військових, цивільних – на цивільних. Про це розповіла віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє Корреспондент.

"У переговорників з російського боку я постійно питаю: нам теж захоплювати росіян у всьому світі, щоб виставляти як обмінний фонд? Але ми не терористи і не пірати, тому так не діятимемо" , - сказала Верещук.

Вона звинуватила Росію у недотриманні міжнародного гуманітарного права.

"Обмін військових на цивільних заборонено Женевською конвенцією. Тому я звертаюся до міжнародної спільноти та правозахисних організацій з вимогою разом добиватися від окупантів звільнення українських громадянських людей! Це єдиний вихід у цій ситуації" , - заявила віцепрем'єр.

За словами Верещук, зараз в Україні перебуває близько 600 російських полонених.