Верещук озвучила умови обміну полоненими, висунуті РФ
Російська сторона ставить такі умови обміну полоненими: військових – на військових, цивільних – на цивільних. Про це розповіла віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє Корреспондент.
"У переговорників з російського боку я постійно питаю: нам теж захоплювати росіян у всьому світі, щоб виставляти як обмінний фонд? Але ми не терористи і не пірати, тому так не діятимемо", - сказала Верещук.
Вона звинуватила Росію у недотриманні міжнародного гуманітарного права.
"Обмін військових на цивільних заборонено Женевською конвенцією. Тому я звертаюся до міжнародної спільноти та правозахисних організацій з вимогою разом добиватися від окупантів звільнення українських громадянських людей! Це єдиний вихід у цій ситуації", - заявила віцепрем'єр.
За словами Верещук, зараз в Україні перебуває близько 600 російських полонених.
"Ми безперервно ведемо переговори про їхній обмін на наших захисників. Складаємо списки, залучаємо до процесу Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Але є й окрема проблема. У заручниках у росіян перебувають не лише військові, а й багато громадянських українців: мери міст, журналісти, волонтери, священнослужителі, звичайні працівники, які ніколи не брали до рук зброю", - наголосила вона.