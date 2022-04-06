Луганська ОВА: через обстріл Сєвєродонецька загорілися десять багатоповерхівок

Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, горять 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється.﻿ Про це заявив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє УНІАН.

"Артилерійський обстріл старих районів міста російська армія здійснила сьогодні вдень, 6 квітня. Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька на Луганщині. Рятувальники гасять полум'я і розбирають завали. Щодо кількості жертв буде повідомлено окремо" , - зазначив Гайдай.

Також, за його словами, росіяни обстріляли сьогодні цех одного із заводів у Лисичанську і житловий будинок у Рубіжному.

Раніше сьогодні віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулася до жителів Луганської, Донецької та Харківської областей і закликала їх до евакуації.