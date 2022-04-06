Біля берегів Туреччини зафіксували морську міну

Біля берегів Туреччини у Чорному морі патруль виявив морську міну.﻿ Як заявили у Міноборони країни, міну зафіксували біля острова Кефкен, повідомляє Новое время.

"Біля Кефкена було виявлено об'єкт, схожий на міну, згодом з літака морського патруля його було ідентифіковано як міну. Територія охороняється, на місці працює команда групи підводної оборони командування ВМС Туреччини" , – наголосили там.

На даний момент проводиться операція з її знешкодження.

19 березня стало відомо, що Росія могла замінувати рекомендовані шляхи у Чорному морі від Босфору до Одеси. Українські експерти дізналися, що морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу «підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі».

22 березня управління навігації, гідрографії та океанографії ВМС Туреччини попередило про можливий дрейф мін у Чорному морі, у тому числі поблизу Одеси, Очакова, Чорноморська та Південного.

26 березня неподалік протоки Босфор турецька влада знешкодила дрейфуючу міну.

Міни, випущені Росією у Чорному морі, знаходять також біля берегів Румунії та Болгарії.