Денисова: окупанти видають цивільних за військовополонених

Російські окупанти викрадають українських цивільних, щоб видати їх за «військовополонених». Про це заявила українська омбудсмен Людмила Денісова у Facebook, повідомляє Новое время.

"Є свідчення, що, відступаючи з Київської області, російські війська викрадали цивільних українців, яких тепер демонструють у російських ЗМІ як „полонених“ військовослужбовців Збройних Сил України. Наших громадян перевдягли у військову форму та змушують брати участь у пропагандистських відеороликах в YouTube та на телеканалах. Одного із чоловіків на відео впізнали його рідні" , - розповіла уповноважена з прав людини.

Про те, що окупанти захоплюють мирних жителів, також розповів звільнений із російського полону український військовий. Він повідомив, що у СІЗО російського Курська перебувають понад 40 полонених українських цивільних. Також у росЗМІ напередодні з'явилася інформація про вбивство 93 «українських дезертирів» із Маріуполя в цивільному одязі. Денісова наголосила, що це може бути доказом масової страти цивільних українців.

Омбудсмен нагадала, що дії Росії є воєнним злочином і злочином проти людяності відповідно до ст. 7 та 8 Римського статуту, прямо порушують статті 3 і 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 та 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

"Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці злочини та порушення прав людини РФ в Україні" , — додала Денісова.

Раніше віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Росія ставить умову Україні для обміну полоненими: військових вимагають міняти на військових, а цивільних на цивільних:

«У переговорників з російського боку я постійно питаю: нам теж виловлювати росіян по всьому світу, щоб виставляти як обмінний фонд ? Але ми не терористи і не пірати, тому так не діятимемо».

За словами Верещук, зараз в Україні перебуває близько 600 російських полонених. Безперервно тривають переговори щодо їхнього обміну на українських захисників.