Agenzia ANSA: в Італії намагалися підпалити конфісковану віллу Соловйова

В Італії невідомі намагалися підпалити фасад вілли на озері Комо, яка раніше належала російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Про це, з посиланням на Agenzia ANSA, повідомляє Ліга.net.

Невідомі вранці спробували підпалити кілька автомобільних покришок, які вони принесли до фасаду вілли в містечку Менаджо на озері Комо. Перехожі, які помітили спалах, відразу викликали поліцію. Пожежа була загашена до того, як вогонь завдав істотних збитків, повідомляє видання.

Вілла раніше належала російському телепропагандисту Володимиру Соловйову та була конфіскована на початку березня у нього в рамках санкцій, накладених на російських функціонерів після початку російського вторгнення в Україну.

Місцева служба карабінерів повідомила, що приблизно в той же час на стіні другої конфіскованої у Соловйова вілли, що розташована в містечку П'янелло-дель-Ларіо на тому ж озері Комо, з'явилися написи з протестом проти вторгнення Росії в Україну та "особистими випадами" проти колишнього власника.

Поліція вважає, що ці правопорушення пов'язані один з одним і вживає заходів для пошуку тих, хто їх вчинив.