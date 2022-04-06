Люксембург надсилає російського дипломата

Люксембург вирішив вислати російського дипломата з країни.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Жан Ассельборн, повідомляє Новое время.

"Люксембург вирішив сьогодні оголосити дипломата посольства Росії в Люксембурзі персоною нон грата, чия діяльність суперечить інтересам безпеки Люксембурга" , - цитують місцеві ЗМІ заяву Ассельборна.

За словами міністра, дипломату, який зараз є одним із трьох представників Росії в країні, було наказано залишити Люксембург протягом 15 днів.

"Уряд Люксембургу виявляє солідарність з переважною більшістю країн ЄС, які також вже здійснили подібні кроки" , — сказав він.

Раніше про вислання російських дипломатів оголосила низка європейських країн. У тому числі про вислання дипломатів заявили Данія (15 осіб), Італія (30 осіб), Швеція (три особи), Франція (за даними ЗМІ, близько 30 осіб), Німеччина (за даними ЗМІ, близько 40 осіб). Німецький журналіст Андреас Кінаст 4 квітня повідомив, що західні країни вислали понад 150 російських дипломатів.