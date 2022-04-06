Орбан кличе лідерів Нормандії на переговори у Будапешт
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан у середу в телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним запропонував йому провести в Будапешті переговори з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це пишуть європейські ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Відповідь була позитивною, але російський президент каже, що має певні умови", - наводять ЗМІ слова Орбана.
За їхніми даними, Орбан заявив, що також запросив до Угорщини для переговорів президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера ФРН Олафа Шольца.
У свою чергу агентство Bloomberg повідомило, що, крім того, під час бесіди прем'єр Угорщини висловився за припинення вогню в Україні.
Також, за даними Bloomberg, Орбан заявив, що не відмовився від співпраці з Росією в ядерній сфері.
Крім того, за інформацією Euronews, відповідаючи на запитання про те, чи Угорщина платитиме Росії за газ у рублях, Орбан відповів, що "платити в рублях не буде для нас проблемою".
"Якщо росіяни хочуть, щоб їм платили в рублях, ми платитимемо в рублях", - сказав прем'єр Угорщини.