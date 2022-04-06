Блінкен запевнив Україну в подальшому постачанні протитанкової зброї

США та їхні союзники продовжать постачання протитанкової зброї в Україну, в результаті проти кожного танка РФ Україна матиме по 10 таких систем озброєння. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Проти кожного російського танка в Україні ми вже поставили чи поставимо 10 протитанкових систем" , - заявив він телеканалу NBC.

Напередодні президент США Джо Байден наказав надати додаткову військову допомогу Україні на $100 млн.

Блінкен уточнював, що додаткова військова допомога Україні на $100 млн передбачає також протитанкові системи.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, у свою чергу, заявляв, що з початку спецоперації Росії США надали Україні зброю та амуніцію на суму $1,65 млрд.