CNN: на Заході не відкидають нової спроби РФ захопити Київ

Переключення уваги Росії на військові дії у південних та східних регіонах України не означає, що президент Володимир Путін відмовився від планів захопити Київ. Про це 6 квітня повідомив телеканал CNN із посиланням на американських та західних офіційних осіб, повідомляє Корреспондент.

Очікується, що протягом наступних кількох тижнів російські сили поповнять запаси та передислокуються з метою "почати новий жорстокий наступ" на Донбасі.

"Вони будуть переозброєні, тому що витратили багато боєприпасів, і забезпечені пальним та всім необхідним, продовольством і так далі, щоб почати новий великий наступ" , - заявив у вівторок генсек НАТО Єнс Столтенберг.

При цьому довгострокові цілі Путіна досі не зрозумілі, наголосив високопоставлений представник Пентагону.

США та їхні союзники готуються до можливості того, що РФ спробує повторно вторгнутися до Київської області, як тільки виконає свої завдання у Донецькій та Луганській областях.

Американські, європейські та українські офіційні особи заявили CNN, що не вірять у добрі наміри РФ на переговорах з Україною і вважають їх не більш як "димовою завісою".

Також співрозмовники телеканалу не вірять у те, що Путін відмовився від мети повалити президента України Володимира Зеленського та прозахідний уряд у Києві.