Подоляк назвав "хайпом" запрошення Орбана на переговори до Будапешта

Радник голови Офісу президента України і член української переговорної команди Михайло Подоляк вважає "хайпом" заяви прем’єра Угорщини щодо потенційної "нормандської" зустрічі у Будапешті.﻿ Про це він сказав у коментарі УП, повідомляє Європейська правда.

Подоляк зазначив, що нині чимало заяв робляться задля власних інтересів, і нерідко це політичні спекуляції та привертання уваги, особливо якщо це "політичні діячі з дуже специфічними політичними поглядами".

"Реальність трошки інакша. Є офіційні канали. Є переговорна група, яка постійно на контакті на рівні підгруп. Є, нарешті, ключовий міжнародний консультативний формат – на рівні політичних радників, яким опікується з нашого боку Андрій Єрмак. Будь-які реальні пропозиції йдуть тільки через ці канали. Інше – це медійний хайп" , - сказав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан після останньої розмови з Путіним заявив, що той нібито погоджується з його ідеєю зібрати у Будапешті зустріч лідерів Нормандського формату задля негайного припинення вогню, але має свої попередні умови.