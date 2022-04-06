СБУ повідомила про затримання агентів РФ у кількох областях

Служба безпеки України затримала одразу кілька агентів РФ у різних регіонах країни, повідомляє Новое время.

У Сумській області співробітники СБУ викрили в роботі на окупантів голову однієї з громадських організацій.

Зловмисник збирав для спецслужб РФ особисті дані українських патріотів та бійців місцевої тероборони для складання так званих розстрільних списків.

Ще одного колаборанта затримали на Дніпропетровщині. Поплічник загарбників передавав їм розвідувальні дані про розташування стратегічно важливих об'єктів і військових частин, розташованих на території регіону.

Крім того, на Донеччині викрили двох коригувальників, які збирали дані про місця дислокації та переміщення українських військ з прив’язкою до місцевості для завдання по них ударів ЗС РФ.