У ВСУ розповіли про нове "завдання" Путіна в Україні

Очевидно, успішність "спецоперації" Володимира Путіна в Україні під загрозою, і сам диктатор усвідомлює це. Щоб хоч трохи "зберегти лице", очільник Кремля вирішив дати нове завдання російським генералам, повідомляє УНІАН.

Як інформує СтратКому ЗСУ, Путін прагне, щоб ті здобули "хоч якусь перемогу" в Україні до 7 травня, бо 9-го має в Москві має відбутися традиційний парад. Таке рішення Путін ухвалив, найімовірніше, через те, що від початку вторгнення його війська не змогли утримати контроль над районами, де вели бої, і зазнали численних втрат.

Так, в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ зауважили, що часи змінюються, а диктатори – ні.

"У роки Другої світової Сталін ставив завдання звільняти міста до якоїсь дати: Київ – звільнити від нацистів до річниці "жовтневої революції", Берлін раніше за західних союзників тощо. Результати поспіхів відомі – сотні тисяч безглуздо загиблих червоноармійців, яких використали як гарматне м'ясо заради виконання забаганок диктатора" , – підкреслили у відомстві.

Здобути хоч якусь перемогу в Україні до 7 травня - десь таке завдання перед своїми генералами поставив зараз Путін. Річ у тім, що 9 травня запланований парад, який він збирається провести у будь-якому випадку.

Тільки постає питання: які ж військові частини пройдуть по Красній площі і яка техніка проїде? Оскільки українські захисники успішно розгромили чимало елітних підрозділів армії та військової техніки, які раніше брали участь в парадах РФ.

Тож парад у Москві 9 травня 2022 року, ймовірно, виглядатиме так:

Як виглядатиме парад у Москві 9 травня 2022 року / фото facebook.com/AFUStratCom

Нагадаємо, за даними розвідки США, Росія переглянула свою військову стратегію в Україні, щоб зосередитися на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою на початок травня.