"Вясна": у Білорусі силовики поранили "рейкових партизанів"

Силовики в Білорусі затримали трьох мешканців Бобруйська 27 і 28 років за знищення двох релейних шаф сигнальної установки під Осиповичами, що забезпечують рух потягів. Про це поінформував білоруський правозахисний центр Вясна, повідомляє Новое время.

За даними правозахисників, одного із затриманих поранено, він перебуває в лікарні. У МВС Білорусі заявили, що провели «спецоперації» проти «рейкових партизанів» 30 березня у Бобруйському та 1 квітня у Борисівському районах. Силовики відкрили вогонь на ураження нібито через те, що чоловіки «чинили активний опір і спробували втекти». Там стверджують, що дві людини перебувають у лікувальних закладах, решті «надали допомогу на місці».

У Спільноті залізничників Білорусі наголосили, що люди не чинили опір, але їм цілеспрямовано розстріляли колінні суглоби. За словами білоруських залізничників, КДБ і ГУБОЗ зараз кинули всі сили на затримання партизанів.

Білоруські «рейкові партизани» намагаються зупинити пересування білоруською залізницею військової техніки і зброї.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка розпочав репресії через «рейкову війну» білорусів. За даними ЦПД, білоруський режим намагається знайти винних у диверсіях, і минулого тижня КДБ Білорусі затримав понад 30 залізничників.

Радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської Франак Вячорка розповідав, що у Білорусі борються з тим, щоб армія країни не вторглася в Україну. За його словами, білоруські партизани зупиняють російські потяги та пошкоджують техніку РФ.﻿