Депутати Чехії визнали Голодомор геноцидом українського народу

Палата депутатів парламенту Чехії, нижня палата вищого законодавчого органу країни, ухвалила 6 квітня резолюцію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Документ розміщено на сайті парламенту, повідомляє Укрiнформ.

«Сьогоднішня постанова віддає ще один історичний борг. Особливо з огляду на продовження жорстокої російської агресії в Україні, яка до того ж супроводжується інтенсивним дезінформаційним наступом і намаганнями спотворити історію, важливо нагадати про справжню злочинну природу голоду початку 1930-х років» , – сказала спікер Палати депутатів Маркета Пекарова Адамова, як є співавтором резолюції.

Голод, свідомо створений сталінським режимом у Москві, забрав більше десяти мільйонів життів, нагадують чеські депутати. Європейський парламент раніше назвав це злочином проти людства. На сайті наводяться основні факти щодо цього страшного злочину.

«Голод 90 років тому в Україні був спробою радянської більшовицької влади влаштувати геноцид української нації. Нинішня агресія збройних сил Російської Федерації проти вільної і суверенної України та воєнні злочини російських солдатів підтвердили високу актуальність вшанування цієї трагічної історичної події. Як ми всі сьогодні усвідомлюємо, путінська Росія перебрала на себе найгіршу з кривавої спадщини тоталітарного радянського союзу» , – сказав ще один співавтор резолюції, голова Комітету з питань безпеки Палати депутатів Павел Жачек.

Резолюція була ухвалена одноголосно. Так само як напередодні постанова, в якій Палата депутатів парламенту Чехії засудила воєнні злочини, здійснені російськими військовими в Україні, та закликала до покарання винних, а також до більш жорстких санкцій проти РФ.

Як повідомлялося, Голодомор 1932-1933 років — це акт геноциду українського народу, організований керівництвом комуністичної партії та урядом СРСР шляхом створення штучного масового голоду.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щороку в четверту суботу листопада.