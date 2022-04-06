У РФ погрожували Фінляндії за можливе членство в НАТО

Можливий вступ Фінляндії до НАТО зробить її мішенню для російських заходів у відповідь, заявив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров, повідомляє Новое время.

"Вступ Фінляндії до НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь" , — прокоментував він новини п ﻿ ро те, що Північноатлантичний альянс був би готовий прийняти Фінляндію за прискореною процедурою, пишуть "РИА Новости".

3 квітня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що слід серйозно переглянути свою позицію щодо НАТО через війну Росії проти України.

У Фінляндії петиція про вступ країни до НАТО набрала необхідних 50 тисяч підписів, тепер вона потрапить на розгляд до парламенту.

У фінській службі безпеки попередили, що найближчими місяцями Росія розгорне кампанію дезінформації, щоб вплинути на дебати щодо вступу країни до НАТО.