У РФ видача кредитів готівкою за місяць упала майже на 90%

На тлі зростання банківських ставок у березні у РФ зафіксували обвал видачі кредитів готівкою - майже на 90% у березні.﻿ Про це пише Forbes Russia із посиланням на дані Frank RG, повідомляє Економічна правда.

За місяць російські банки видали кредитів готівкою на 76 млрд рублів. Це мінімальне значення з лютого 2015 року - тоді Центробанку РФ, як і зараз, довелося вдаватися до екстремального підвищення ключової ставки.

"Видача кредитів готівкою російськими банками в березні впала на 86,83% у річному вираженні, до 76,3 млрд рублів. У лютому 2022 року банки видали кредитів готівкою на 484,8 млрд рублів - таким чином, обсяг кредитування скоротився на 84,27% на місяць. Знизився і середній розмір кредиту – на 44%, приблизно до 167 600 рублів. Загалом видача кредитів фізособам у порівнянні з лютим знизилася майже на 40%, до 657 млрд рублів" , - йдеться у статті.

Обсяг автокредитів знизився на 78,5% у місячному та майже на 77% у річному вираженні, до 21 млрд рублів, середній розмір кредиту знизився на чверть до лютневих значень, до 1,026 млн рублів.

Обсяг pos-кредитів у порівнянні з лютим впав на 54%, до 14,4 млрд рублів, середній розмір кредиту знизився вдвічі - до 21,5 тисячі рублів.

"Виріс лише ринок іпотеки – у березні банки видали житлових кредитів на 545,5 млрд рублів, що майже на 14% більше у порівнянні з лютим та на 8% – з даними річної давності. При цьому середній розмір виданих у березні іпотечних кредитів за місяць знизився на 8,7%, до 3,23 млн. рублів" , - пише видання.

Коли Центробанк РФ підняв ставку до 20%, банки були змушені відреагувати та підняти ставки за кредитами, це й спровокувало падіння, заявив проектний лідер Frank RG Артем Мосін.

За словами Мосіна, саме посилення ризик-підходів банків стало основною причиною падіння обсягів кредитування.