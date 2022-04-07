Скільки коштує місяць мирного неба у Словаччині
Підрахунки показують, що життя в Словаччині буде дорожчим, ніж в Україні, Польщі та Угорщині, повідомляє Сьогодні.
Мільйони наших громадян втікають від війни чи то на західні території держави, чи то в сусідні країни, чи то взагалі за океан. Вони змушені були покинути власні домівки та виїхати за межі України, аби знайти собі безпечний притулок. Вже станом на 6 квітня, за даними Організації Об’єднаних Націй, до Словаччини виїхало вже понад 302,4 тис. українців.
Скільки ж коштує життя в цій країні?
За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Словаччині для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 818 доларів (орієнтовно 24 тис. грн за курсом 6 квітня), не враховуючи вартість житла.
Ціни на продукти
Згідно з моніторингом цін, можна зробити висновок, що продукти в Словаччині дещо дорожчі, ніж в Україні, Польщі та Угорщині.
Для порівняння ми обрали оновлені в березні дані про вартість товарів в Польщі TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.
|Продукт
|Ціна продукту в Словаччині
|Ціна продукту в Україні
|Молоко 1 л.
|23,33 грн
|31,36 грн
|Буханець білого хліба
|27,35 грн
|26,41 грн
|Білий рис 1 кг
|37,27 грн
|34,45 грн
|Яйця 10 шт
|43,5 грн
|40,30 грн
|Твердий сир 1 кг
|210,50 грн
|331,90 грн
|Філе куряче 1 кг
|154,18 грн
|120,47 грн
|Яловича вирізка 1 кг
|234,63 грн
|242,28 грн
|Яблука 1 кг
|38,61 грн
|13,24 грн
|Банани 1 кг
|43,98 грн
|35,97 грн
|Картопля 1 кг
|22,79 грн
|14,87 грн
Варто також зазначити, що вартість пачки цигарок в Словаччині в середньому обійдеться в 117,45 грн, пляшки вина — 127,10 грн.
Якщо говорити про відвідування ресторанів та кафе, то горнятко капучино обійдеться вам у 52 грн приблизно, а загалом харчування в недорогому ресторані для одного — у 158,74 грн.
Вартість оренди житла
Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb. За місяць оренди, згідно з даними останнього, вам доведеться віддати від 300 до 1500 доларів в середньому (8775—43875 грн).
В яких куточках Словаччини жити дорожче, а в яких дешевше, ви можете побачити на карті.
Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир в Словаччина, то можна дійти висновку, що:
- однокімнатна квартира в центрі міста вам обійдеться в 14,9 тис. грн;
- однокімнатна квартира подалі від центру – 11,7 тис. грн;
- трикімнатна квартира в центрі міста – 24,5 тис. грн;
- трикімнатна подалі від центру – орієнтовно 18,4 тис. грн.
Не варто забувати і про комунальні послуги, які в середньому коштують в Словаччині 5,6 тис. грн (основні комунальні послуги для квартири площею 85 м кв., включаючи електрику, опалення або охолодження, воду і вивіз сміття).
Громадський транспорт та мобільний звʼязок
У Словаччині квитки так само не продаються у водія і мають тарифікацію відповідно до часу. Є одноразові квитки, добові, а також проїзні на автобуси, трамваї та тролейбуси. Відповідно до зонування (від 2 зон і більше) та часу (від 30 до 180 хвилин) поїздки, вартість разового квитка коливається від 0,9 до 4,1 євро (орієнтовно від 29 до 133 гривень).
Добовий квиток коштує 4 євро (130 гривень), на 72 години – 9 євро (292 гривні). Добовий квиток на усі зони обійдеться 6,9 євро (223 гривні). На усі види квитків передбачені знижки для студентів та пенсіонерів. Трохи дешевше купувати квиток у мобільному додатку онлайн, ніж у паперовому вигляді.
Окрім цього, у Словаччині є різні типи проїзних абонементів. На 7 днів ціни стартують від 12 євро (389 гривень), на 30 днів – від 30 євро (973 гривні), на 90 днів – від 80 євро (2,5 тисячі гривень). Є також пропозиції на рік від 200 євро (6,5 тисячі гривень). За багаж потрібно платити окремо 0,9 або 0,45 євро (15 гривень) в електронному форматі.
Відомо, що з 1 березня перевізники Інтегрованої системи перевезень Братиславського краю (IDS BK) запровадили безкоштовний проїзд для українців на підставі паспорта. Це стосується як міських перевезень по Братиславі, так і залізничного та автобусного сполучення.
Якщо говорити про таксі, то ціна за посадку орієнтовно 95 грн, кожен наступний кілометр - 22,52 грн. Вартість 1 л. бензину – 40,49 грн в середньому.
Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв. – 2,95 грн, інтернет з 60 Мбіт/с обійдеться в середньому в 466,84 грн на місяць.
Робота для українців
Як і польські роботодавці, у Словаччині теж намагаються переформатовувати свою роботу через велику кількість переселенців з України, а саме – жінок.
Їм наразі пропонують такі вакансії:
- пекар (25600 — 48000 грн);
- помічник на ферму (24800—28800 грн);
- швачка (25600—38400 грн).
Допомога біженцям в Словаччині
Для того, щоб отримати допомогу чи додаткову інформацію, українські біженці можуть скористатися такими посиланнями:
- Консульство України в Словаччині (https://ua.gov.sk/ ).
- Міграційний інформаційний центр МОМ (https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/759-info-situacija-v-ukraine.html ).
- Міністерство Закордонних справ Словаччини (https://www.mzv.sk/ukrajina ).
- Лендинговий ресурс із загальною інформацією (https://www.ukraineslovakia.sk/?fbclid=IwAR0OT0CZwLaQz5xHLWnFSiw4HbU8XJnF4WifcOJMtP_V-Wp2OWu9ZjSHNx4 ).
Біженці з України мають право на основну допомогу та допомогу в тому ж розмірі та на тих самих умовах, що й громадяни Словацької Республіки. Єдиним винятком є надбавка на дитину на утриманні, яка поширюється на будь-яку дитину того віку, у якому вона в іншому випадку навчалася б у школі, навіть якщо вона зараз цього не робить.
Відповідно до положення про матеріальну допомогу біженці один раз на місяць можуть отримати такі кошти:
- €68,80 (2227 грн) на особу;
- €130,90 (4238 грн) на особу з дітьми (від 1 до 4 дітей);
- €119,60 (3872 грн) на пару без дітей;
- €179 (5795 грн) на пару з дітьми (від 1 до 4 дітей);
- €191,20 (6190 грн) особа з більш ніж 4 дітьми;
- €241,30 (7812 грн) пара з більш ніж 4 дітьми.