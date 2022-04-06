США ввели санкції проти Сбербанку та доньок Путіна

США ввели санкції проти Сбербанку та доньок Путіна

Сполучені Штати вирішили запровадити ще жорсткіші санкції проти Росії. Такою стала відповідь Заходу на звірства росіян в українській Бучі, повідомляє Сьогодні.

Як повідомили на сайті Білого Дому, мовиться про повне блокування Сбербанку та Альфа-банку.

Окрім цього, заблокували понад дві третини банківського сектора РФ і ввели заборону на нові інвестиції в російську економіку. Запровадили і санкції проти окремих осіб:

  • Михайла Мішустіна;
  • Дмитра Медвєдєва;
  • дорослих дітей Володимира Путіна;
  • дружини й доньки міністра закордонних справ Сергія Лаврова;
  • низки членів Радбезу РФ.

Раніше російського олігарха Константина Малофєєва звинуватили в порушенні санкцій. У Генпрокуратурі США говорять про спробу впливу на європейські медіа через посередників.

Падіння акцій Сбербанку

Московська біржа моментально відреагувала на дії США. Акції Сбербанку стрімко падають. Уже зафіксували зниження на 4,5% – тепер по 146,2 рубля за акцію.

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Сбербанк відреагував на нові санкції США / Фото: скріншот

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