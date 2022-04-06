США ввели санкції проти Сбербанку та доньок Путіна
Сполучені Штати вирішили запровадити ще жорсткіші санкції проти Росії. Такою стала відповідь Заходу на звірства росіян в українській Бучі, повідомляє Сьогодні.
Як повідомили на сайті Білого Дому, мовиться про повне блокування Сбербанку та Альфа-банку.
Окрім цього, заблокували понад дві третини банківського сектора РФ і ввели заборону на нові інвестиції в російську економіку. Запровадили і санкції проти окремих осіб:
- Михайла Мішустіна;
- Дмитра Медвєдєва;
- дорослих дітей Володимира Путіна;
- дружини й доньки міністра закордонних справ Сергія Лаврова;
- низки членів Радбезу РФ.
Раніше російського олігарха Константина Малофєєва звинуватили в порушенні санкцій. У Генпрокуратурі США говорять про спробу впливу на європейські медіа через посередників.
Падіння акцій Сбербанку
Московська біржа моментально відреагувала на дії США. Акції Сбербанку стрімко падають. Уже зафіксували зниження на 4,5% – тепер по 146,2 рубля за акцію.