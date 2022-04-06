США ввели санкції проти Сбербанку та доньок Путіна

Сполучені Штати вирішили запровадити ще жорсткіші санкції проти Росії. Такою стала відповідь Заходу на звірства росіян в українській Бучі, повідомляє Сьогодні.

Як повідомили на сайті Білого Дому, мовиться про повне блокування Сбербанку та Альфа-банку.

Окрім цього, заблокували понад дві третини банківського сектора РФ і ввели заборону на нові інвестиції в російську економіку. Запровадили і санкції проти окремих осіб:

Михайла Мішустіна;

Дмитра Медвєдєва;

дорослих дітей Володимира Путіна;

дружини й доньки міністра закордонних справ Сергія Лаврова;

низки членів Радбезу РФ.

Раніше російського олігарха Константина Малофєєва звинуватили в порушенні санкцій. У Генпрокуратурі США говорять про спробу впливу на європейські медіа через посередників.

Падіння акцій Сбербанку

Московська біржа моментально відреагувала на дії США. Акції Сбербанку стрімко падають. Уже зафіксували зниження на 4,5% – тепер по 146,2 рубля за акцію.