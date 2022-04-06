Столтенберг спрогнозував тривалість війни РФ проти України

Столтенберг спрогнозував тривалість війни РФ проти України

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що війна Російської Федерації проти України може тривати місяці і роки, і тому треба готуватися на довгостроковий період відповідати на наявні виклики.﻿ Про це Столтенберг сказав на пресконференції у Брюсселі до початку зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, повідомляє УНІАН.

"Перш за все, ця війна повинна бути завершена зараз, і президент Путін може її припинити шляхом виведення його військ і сил та припинення здійснення атак на незалежну суверенну країну, Україну, і сумлінно сісти за стіл переговорів і знайти політичне рішення. Але водночас ми повинні бути реалістичними і усвідомлювати, що це може тривати довгий час, впродовж багатьох місяців та навіть років", - наголосив Столтенберг.
"І це є причиною, чому ми також повинні бути підготовленими на довгий період. Одночасно, коли йдеться про підтримку України, збереження санкцій і зміцнення нашої оборони. І очікую, що міністри розглянуть довгострокові перспективи, потребу бути підготовленими для довгого шляху", - сказав він.
"Я також вірю, що незалежно від того, коли завершиться війна, це має довготерміновий вплив на нашу безпеку, оскільки ми бачили жорстокість і готовність президента Путіна застосовувати воєнну силу для досягнення його мети, і це змінило безпекову реальність у Європі на багато років", - зазначив генеральний секретар.

У цьому зв'язку Столтенберг додав, що воєнним командирам було доручено підготувати для політичних лідерів варіанти, аби ухвалити рішення, які допоможуть зміцнити політику оборони і стримування на довгий період. Він очікує, що рішення на довгострокову перспективу будуть ухвалені на саміті НАТО у Мадриді, який відбудеться у червні.

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