Столтенберг спрогнозував тривалість війни РФ проти України

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що війна Російської Федерації проти України може тривати місяці і роки, і тому треба готуватися на довгостроковий період відповідати на наявні виклики.﻿ Про це Столтенберг сказав на пресконференції у Брюсселі до початку зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, повідомляє УНІАН.

"Перш за все, ця війна повинна бути завершена зараз, і президент Путін може її припинити шляхом виведення його військ і сил та припинення здійснення атак на незалежну суверенну країну, Україну, і сумлінно сісти за стіл переговорів і знайти політичне рішення. Але водночас ми повинні бути реалістичними і усвідомлювати, що це може тривати довгий час, впродовж багатьох місяців та навіть років" , - наголосив Столтенберг.

"І це є причиною, чому ми також повинні бути підготовленими на довгий період. Одночасно, коли йдеться про підтримку України, збереження санкцій і зміцнення нашої оборони. І очікую, що міністри розглянуть довгострокові перспективи, потребу бути підготовленими для довгого шляху" , - сказав він.

"Я також вірю, що незалежно від того, коли завершиться війна, це має довготерміновий вплив на нашу безпеку, оскільки ми бачили жорстокість і готовність президента Путіна застосовувати воєнну силу для досягнення його мети, і це змінило безпекову реальність у Європі на багато років" , - зазначив генеральний секретар.

У цьому зв'язку Столтенберг додав, що воєнним командирам було доручено підготувати для політичних лідерів варіанти, аби ухвалити рішення, які допоможуть зміцнити політику оборони і стримування на довгий період. Він очікує, що рішення на довгострокову перспективу будуть ухвалені на саміті НАТО у Мадриді, який відбудеться у червні.