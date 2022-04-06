Фінська залізниця знову припиняє вантажоперевезення до РФ

Державна залізнична компанія Фінляндії VR Group знову припиняє вантажні перевезення з Росією.﻿ Про це заявила пресслужба компанії, повідомляє УНІАН.

"6 квітня 2022 року Рада директорів VR Group прийняла рішення про контрольоване припинення східних вантажних перевезень. З цим рішенням VR Transpoint, який відповідає за вантажні перевезення, складе план скорочення трафіку. Скорочення трафіку здійснюватиметься таким чином, щоб враховувати потреби безпеки постачання Фінляндії" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі санкції ЄС не перешкоджають залізничному сполученню між ЄС та Росією, тому розірвання договорів вантажних перевезень VR має здійснюватися в порядку, визначеному договорами, та обговорюватися з клієнтами.

"З того часу, як почалася війна, компанія працювала над загальною оцінкою, яка враховує різні зацікавлені сторони та безпеку постачання. Зараз оцінка в цьому плані завершена. Підготовка цього рішення була тривалим і складним процесом" , – підкреслив виконуючий обов’язки президента та генеральний директор VR Group Топі Сімола.

В кінці березня фінська залізнична компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ. Перед цим Фінляндія припинила залізничне сполучення між Гельсінкі та Санкт-Петербургом.