Митна реформа під час війни: подробиці

Верховна Рада наприкінці березня ухвалила зміни до норм податкового та митного законодавств. Зміни спрямовані на забезпечення майже безперешкодного ввезення з-за кордону вантажів, які є особливо актуальними в умовах воєнного стану (гуманітарна допомога, товари першої необхідності, продукти харчування, паливо та інші). А кілька змін заслуговують на особливу увагу, пише Андрій Терещук, УНІАН.

Наприклад, починаючи з 01.01.2022 по 31 грудня року, в якому припинено воєнний стан, звільняються від нарахування та сплати екологічного податку окремі суб’єкти господарювання. А саме ті, що зареєстровані або взяті на облік за місцями розміщення джерел забруднення, створення та тимчасового зберігання радіоактивних відходів, на окупованих Росією територіях або тих, де ведуться бойові дії.

Зміни спрямовані на забезпечення майже безперешкодного ввезення з-за кордону вантажів, які є особливо актуальними в умовах воєнного стану

Також за 2021 та 2022 податкові роки не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки) за об’єкти житлової нерухомості, що розташовані на окупованих Росією територіях або тих, де ведуться бойові дії.

Крім того, податок не сплачується за об’єкти житлової нерухомості, що стали непридатними для проживання у зв’язку зі збройною агресією РФ (перелік таких територій, як і порядок визнання об’єктів, визначатиме КМУ).

Не забули і про нежитлову нерухомість. З 1 березня 2022 року по 31 грудня року, у якому припинено воєнний стан, не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки) за об’єкти нежитлової нерухомості, що розташовані на окупованих Росією територіях або тих, де ведуться бойові дії.

Також уряд створив в Україні спеціальний Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури. При цьому, українці, майно яких було пошкоджено через військове вторгнення Росії, можуть подати заявку на відшкодування в електронному застосунку "Дія". Послугою можуть скористатися тільки громадяни України, у яких від початку війни 24 лютого було пошкоджено:

приватні будинки (садибні, дачні та садові);

квартири;

інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Є хороші новини і щодо транспорту - передбачені пільги для пересічних українців. Скасовуються митні платежі під час ввезення транспортних засобів, за винятком тих, які мають походження з країни-агресора. Звільнено від акцизного податку та ПДВ ввезення транспортних засобів суб’єктами спрощеної системи. Тобто, безкоштовно розмитнити автівку можна буде з 1 квітня до скасування воєнного стану.

Також на час дії воєнного стану для попередження дефіциту звільняються від оподаткування:

податком на додану вартість операції з ввезення товарів у митному режимі імпорту, здійснені платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп, які сплачують податок за ставкою 2%,

ввізним митом товари, що ввозяться (пересилаються) підприємствами для вільного обігу.

Кабмін своїми рішеннями дозволяє пропуск або випуск через митний кордон України окремих товарів без обов’язку подавати дозвільні документи, потрібні при імпорті (санітарні, екологічні та інші).

Товари, які за своїми характеристиками можуть належати до культурних цінностей, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, радіоелектронних засобів, заборонених до ввезення, товари військового призначення чи товари подвійного використання, небезпечні відходи пропускатимуть через митний кордон України на підставі заяви декларанта про незастосування до таких товарів заборон та обмежень.

При ввезенні товарів, митне оформлення (для зменшення черг на кордонах) здійснюватиметься на підставі попередньої митної декларації та повинно бути завершене за одну робочу годину. Плату за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом не стягуватимуть.

Варто наголосити, що новий митний і податковий режим не поширюється на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також на товари, які мають походження або ввозяться з Росії або іншої держави, визнаної агресором, або ввозяться з окупованої території України.

Для виробників спирту етилового передбачено, що на період воєнного стану виробництво може здійснюватися при дотриманні ними певних умов:

наявності відповідної ліцензії;

обов’язкового вивезення всього виробленого спирту за межі митної території України;

проведення відпуску спирту із застосуванням витратомірів-лічильників, встановлених на місцях відпуску;

відпуску та денатурації спирту в присутності представника контролюючого органу на акцизному складі з оформленням відповідного акту.

Крім того, передбачено, що на період запровадження воєнного стану дозволяється реалізовувати вроздріб через аптеки спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб.

Платники податків, які своєчасно не змогли подати податкову звітність, повинні це зробити після закінчення воєнного стану протягом шести місяців.

Органам місцевого самоврядування надається право приймати рішення про встановлення місцевих податків чи зборів, податкових пільг з їх сплати та вносити зміни до раніше встановлених (зменшувати/збільшувати ставки) без застосування вимог регуляторного законодавства.

Усі ці зміни дозволяють ефективніше працювати українській економіці під час війни. А також забезпечує дотримання прав і обов’язків платників податків

Крім того, відчутним послабленням ведення бізнесу є той факт, що на період дії воєнного стану вводиться мораторій на документальні перевірки щодо дотримання вимог законодавства з питань митної справи. Тобто, митні органи не проводять документальні перевірки, а акти, звірки, заперечення та податкові повідомлення-рішення не надсилаються.

Усі ці зміни дозволяють ефективніше працювати українській економіці під час війни. А також забезпечує дотримання прав і обов’язків платників податків, зокрема, надає необхідні пільги та спрощує митні процедури в рамках реалізації "митної реформи", раніше анонсованої урядом.