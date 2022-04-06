Британія ввела санкції проти низки банкірів та бізнесменів з РФ

Чергова група бізнесменів та банків із Росії потрапила до санкційного списку Великої Британії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Серед них співвласник "Новатеку" та "Сібуру" Леонід Міхельсон, голова АК "АЛРОСА" Сергій Іванов, голова правління Газпромбанку Андрій Акімов, керівник "Газпром нафти" Олександр Дюков, засновник "ФосАгро" Андрій Гур'єв-старший, основний бенефіціар "Акрона" В'ячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗ" Сергій Когогін.

Під санкціями Великої Британії тепер також перебувають Сбербанк та Московський кредитний банк.