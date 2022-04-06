ЄС підвищує готовність до хімічних та ядерних загроз
Єврокомісія (ЄК) оголосила в середу про створення стратегічних резервів потенціалу реагування ЄС на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози через механізм цивільного захисту Євросоюзу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми вживаємо конкретних заходів для підвищення готовності Європи перед потенційними загрозами. Ми створюємо і резерв дезактивації, і новий запас обладнання, призначеного для хімічних, біологічних або ядерних надзвичайних ситуацій", - заявив член ЄК з антикризового управління Янез Ленарчич.
"Я вдячний державам-членам ЄС за ці зусилля. Наша мета - надати можливість швидкого реагування нашим громадянам, якщо така надзвичайна ситуація коли-небудь відбудеться", - додав єврокомісар.
Вжиті заходи передбачають стратегічний запас rescEU (резерву механізму цивільного захисту ЄС) на суму 540,5 млн євро, створений у співпраці з управлінням із забезпечення готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я, повідомляється в комюніке ЄК.
Цей запас складатиметься з обладнання та ліків, вакцин та інших терапевтичних засобів для лікування пацієнтів, які зазнали хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної дії, а також резерву дезактивації rescEU для забезпечення груп реагування.
"Як негайний перший крок ЄС мобілізував свій медичний резерв rescEU для закупівлі таблеток йодиду калію, які можна використовувати для захисту людей від шкідливого впливу радіації. Вже майже 3 млн цих таблеток доставлено в Україну через механізм цивільного захисту ЄС за допомогою Франції та Іспанії", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.