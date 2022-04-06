ЄС підвищує готовність до хімічних та ядерних загроз

Єврокомісія (ЄК) оголосила в середу про створення стратегічних резервів потенціалу реагування ЄС на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози через механізм цивільного захисту Євросоюзу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вживаємо конкретних заходів для підвищення готовності Європи перед потенційними загрозами. Ми створюємо і резерв дезактивації, і новий запас обладнання, призначеного для хімічних, біологічних або ядерних надзвичайних ситуацій" , - заявив член ЄК з антикризового управління Янез Ленарчич.

"Я вдячний державам-членам ЄС за ці зусилля. Наша мета - надати можливість швидкого реагування наш﻿им громадянам, якщо така надзвичайна ситуація коли-небудь відбудеться" , - додав єврокомісар.

Вжиті заходи передбачають стратегічний запас rescEU (резерву механізму цивільного захисту ЄС) на суму 540,5 млн євро, створений у співпраці з управлінням із забезпечення готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я, повідомляється в комюніке ЄК.

Цей запас складатиметься з обладнання та ліків, вакцин та інших терапевтичних засобів для лікування пацієнтів, які зазнали хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної дії, а також резерву дезактивації rescEU для забезпечення груп реагування.