Кабмін прогнозує суттєве недовиконання бюджету

Президент України Володимир Зеленський провів нараду про стан виконання держбюджету та запровадження ембарго на торгівлю з Росією. Про це інформувала пресслужба ОП, повідомляє Корреспондент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110%. Цьому сприяли результати перших двох місяців цього року та авансові податкові надходження. При цьому у другому кварталі прогнозується суттєве недовиконання бюджету.

На нараді було обговорено можливі джерела наповнення скарбниці. Зокрема це донорська допомога, спеціальні права запозичення МВФ тощо.

"При несприятливому розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних витрат, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки як важкої промисловості, так і малого та середнього бізнесу" , - йдеться у повідомленні.

За підсумками засідання президент доручив уряду формалізувати припинення товарообігу України з Росією, оскільки фактично імпортні та експортні операції із державою-агресором повністю зупинилися з початком війни.