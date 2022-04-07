Війна в Україні вдарила по світовій торгівлі

Обсяги світової торгівлі у березні знизилися на 2,8% через російське вторгнення в Україну та його наслідки, повідомляє Новое время.

Про це свідчать дані дослідження Kiel Institute for the World Economy.

"Україна практично відрізана від міжнародної морської торгівлі. Жоден великий контейнеровоз не заходив до найважливішого порту країни, Одеси, з початку війни" , — йдеться у звіті інституту.

Суднозаходи до трьох найбільших контейнерних портів РФ (Санкт-Петербурга, Владивостока і Новоросійська) за березень скоротилися наполовину через санкції, введені проти Росії та виходу з країни багатьох західних компаній. Експорт у РФ протягом місяця знизився на 5%, імпорт із країни — на 9,7%.

Війна в Україні також призвела до скорочення експорту з країн Євросоюзу у березні на 5,6%, імпорту — на 3,4% (у Німеччини на 3,7% впав експорт, на 3,2% - експорт).

Наслідки для США були м’якшими — експорт скоротився на 3,4%, імпорт — на 0,6%.

У Китаї експорт зменшився на 0,9%, але імпорт зріс на 0,9%.