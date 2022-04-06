Норвегія видворяє трьох російських дипломатів

У Норвегії оголошено "персонами нон грата" трьох дипломатів з російського посольства в Осло. Про це заявило Міністерство закордонних справ Норвегії, повідомляє Корреспондент.

"Ці троє людей вели діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом" , - заявила глава МЗС Норвегії Аннікен Хюїтфельдт.

За її словами, у світлі подій в Україні норвезька влада "звертає особливу увагу на небажану російську активність у Норвегії".

Нагадаємо, Греція оголосила персонами нон грата 12 дипломатів РФ, а Італія висилає 30 дипломатів РФ.

Про висилку російських дипломатів також заявили Швеція, Данія, Франція, Німеччина та низка інших країн.