Anonymous заявили, що зламали відеоспостереження Кремля
Хакери, які діють від імені угруповання Anonymous, заявили, що отримали доступ до кремлівської системи відеоспостереження, повідомляє Корреспондент.
"Ми не зупинимося, поки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не зможете нас зупинити. Тепер ми всередині Кремля", - йдеться у їхньому повідомленні у Twitter.
Як доказ вони опублікували серію відео, можливо знятих усередині Кремля.
Раніше повідомлялося, що Anonymous знищив 65 терабайт даних Росавіації. В результаті кібератаки не працювала мережа, а також було знищено всі документи, пошту, файли на серверах.
Перед цим Anonymous оприлюднили 28 Гб даних Центробанку РФ.
Нагадаємо, мережа хакерів Anonymous оголосила кібервійну владі Росії.