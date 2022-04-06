Генштаб: росіяни завершують перегрупування військ

Російські окупанти продовжують підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю території Донецької та Луганської областей. Про це заявив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні у середу, 6 квітня, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що ворог здійснює перегрупування військ та розвідку, намагається покращити тактичне становище окремих підрозділів у Південнобузькому операційному районі та закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області.

"Завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, виведених у райони Брянської та Курської областей" , – йдеться у повідомленні.

При цьому продовжується підготовка та переміщення підрозділів окупаційних військ збройних сил РФ на територію України. Ворогом сплановано переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу з території Білорусії до Білгородської області. Також фіксується переміщення до цієї області окремих підрозділів Центрального військового округу.

На Волинському та Поліському напрямах істотних змін у становищі та стані угруповання військ противника не виявлено. Підрозділи Східного військового округу, виведені на територію Гомельської області, завершують перегрупування.

Зазначається переміщення підрозділів супротивника в залізничні станції для завантаження та подальшої передислокації.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. В основному в нічний час, окупанти проводять обстріл міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. У районі міста Ізюм активних дій противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного військового округу здійснює перегрупування.

Для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізничного сполучення. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів із озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (РФ) на залізничну станцію Куп'янськ (Україна).

На Донецькому та Луганському напрямах основні зусилля ворог зосереджується на бойових діях у районах населених пунктів Попасна та Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Намагається покращити тактичне становище.

Продовжує вогневу дію на більшості напрямків.

Противник робив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретине, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар'їнка та Красногорівка.

У районі Попасної, Степового, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецького та Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав.

Продовжується штурм міста Маріуполь, супротивник активно застосовує авіацію.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Камишеваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук'янівське, Преображенка та Гуляй Поле.

Внаслідок наступальних дій підрозділів ЗС України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка.