Санду прокоментувала дані про підготовку прильоту до ПМР літаків із РФ

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що в органах влади не мають інформації про нібито підготовку аеропорту Тирасполя до прийому російських літаків, але виключити такий ризик теж не можна.﻿ Про це вона заявила на пресконференції, повідомляє Європейська правда.

"За даними наших органів, роботи на цьому аеродромі проводяться щорічно. Важко сказати, чи роботи, які здійснюються цієї весни, відрізняються від минулорічних. Зараз у наших органів і партнерів немає інформації про підготовку до незаконного використання цього аеродрому російськими літаками. Це не означає, що ризику немає. Ми продовжуємо стежити за ситуацією" , - цитує Newsmaker слова Санду.

6 квітня Генштаб Збройних сил України у добовому зведенні повідомив, що в Україні не виключають використання території Придністров’я для підтримки наступальної операції на Південнобузькому напрямку і на тираспольському аеродромі здійснюється підготовка для прийому літаків.