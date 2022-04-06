Зеленський: гарантії безпеки готові обговорювати сім країн

Вже сім країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України. Про це сказав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю для турецького каналу Habertürk, повідомляє Корреспондент.

"На сьогодні відбуваються зустрічі України з колом тих країн, яких ми бачимо серед гарантів безпеки для нашої держави, і є країни, які самі хочуть підтримувати – поки що такої об'єднаної зустрічі не було" , – сказав він.

Зеленський запевнив, що зустріч відбудеться і її підтвердили представники майбутніх держав-гарантів. Це США, Великобританія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль.

"Це ще не всі гаранти, але я назвав ті країни, які вже готові приїжджати та обговорювати список гарантій безпеки. Перший крок – це зустріч із представниками цих країн. Потім об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім уже спілкування з російською стороною" , – додав Зеленський.

За його словами, у гарантіях мають бути прописані:

наслідки для країни, яка порушила ці гарантії, у тому числі йдеться про відсіч та ізоляцію;

яку зброю отримає країна, проти якої було скоєно напад;

як країна захищатиметься проти агресора;

які санкції буде накладено на окупанта.