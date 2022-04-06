Терехов заявив, що не бачить потреби масово евакуювати харків'ян

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що наразі ні він, ні військові не вважають за необхідне проводити масову централізовану евакуацію з міста.﻿, повідомляє Українська правда.

За словами мера, йдеться про необхідність евакуації мешканців Лозовського та Барвінківського району Харківської області, де, за даними українських військових, може загостритися військова ситуація. При цьому подібної інформації щодо самого Харкова немає.